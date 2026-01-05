Il giornalista Paolo Condò analizza la corsa allo scudetto, evidenziando come il divario tra le prime tre squadre – Inter, Milan e Napoli – possa influenzare la loro stagione. Secondo Condò, se a gennaio l’Inter e il Napoli non riusciranno a staccare il Milan, potrebbero affrontare problemi nelle fasi decisive del campionato. Un'osservazione che sottolinea l’importanza di un vantaggio consistente in questa fase della stagione.

Il famoso giornalista sportivo Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ha parlato della lotta Scudetto tra l'Inter di Cristian Chivu (39 punti), il Milan di Massimiliano Allegri (38) e il Napoli di Antonio Conte (37).

© Pianetamilan.it - Condò: “Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema”

