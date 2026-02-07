Giostra del Saracino 2026 | Unoaerre e il Conclave del 1276 al centro delle dediche

A Arezzo si è appena conclusa la 32ª premiazione dei giostratori, con le dediche per le Giostre del Saracino 2026 che hanno attirato l’attenzione. Durante l’evento, sono stati svelati due temi che hanno fatto discutere: Unoaerre e il Conclave del 1276. I presenti hanno seguito con interesse le scelte degli organizzatori, che hanno deciso di dedicare quest’anno le celebrazioni a questi due eventi storici. La cerimonia si è svolta senza intoppi, con un pubblico che ha mostr

Ad Arezzo si è svolta la 32ª cerimonia di premiazione dei giostratori, durante la quale sono state svelate le dediche delle Giostre del Saracino 2026. Il "Premio Fulvio Tului" per la miglior sfilata è andato a Porta del Foro per l'edizione di giugno 2025 e a Porta Sant'Andrea per quella di settembre. Assegnato il premio alla carriera a Eugenio Vannozzi, figura storica della Giostra del Saracino, mentre le Prove Generali 2025 saranno dedicate alla memoria di Assuero Pieraccini (18 giugno) e Roberto Doro (4 settembre).

