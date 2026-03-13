Ultimissime Juve LIVE | le parole di Conceicao in conferenza le ultime sulla convocazione di Vlahovic

In queste ore si sono svolte le dichiarazioni di Conceicao in conferenza stampa e si è parlato della convocazione di Vlahovic. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie riguardanti la squadra, con particolare attenzione alle novità emerse nelle ultime ore. La giornata si concentra sugli eventi più recenti legati al club e ai suoi giocatori.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 13 marzo 2026. Vlahovic convocato contro l’Udinese? La Juve ha preso la decisione definitiva sul serbo. Tutti i dettagli. Ore 14.29 – Vlahovic convocato contro l’Udinese? La Juve ha preso la decisione definitiva sul serbo. Tutti i dettagli Conferenza stampa Conceicao pre Udinese Juve: «Siamo i più forti, dobbiamo dimostrarlo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: le parole di Conceicao in conferenza, le ultime sulla convocazione di Vlahovic Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: le ultime sulle condizioni di Yildiz. Il punto sulla trattativa tra Vlahovic e il MilanGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Ultimissime Juve LIVE: David verso l’esclusione, le ultime sul rinnovo di Vlahovicdi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Tutto quello che riguarda Ultimissime Juve Temi più discussi: L'ambizione Champions della Juve e le ultime speranze del Pisa Serie A Enilive; Rinnovo Vlahovic: Juve offre 6 milioni, Yildiz guadagnerà di più; ? Juve-Milan per Casemiro, asse Inter-Liverpool, Alisson ?? news di oggi; Lazio-Sassuolo, Roma, Juve e tennis: le ultimissime. Senesi e Schlager, la Juventus riparte dai parametri zero: perché piacciono il difensore e il centrocampistaCalciomercato Juventus: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali notizie x.com