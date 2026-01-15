Sagrada Família completati i bracci della croce sulla Torre di Gesù Cristo
Alla Sagrada Família, la Torre di Gesù Cristo si avvicina alla conclusione dei lavori. Sono stati completati tutti e quattro i bracci orizzontali della croce che sovrasterà il tempio, segnando un importante traguardo nel processo di costruzione di uno dei simboli più riconoscibili di Barcellona.
Alla Sagrada Família la Torre di Gesù Cristo entra nella sua fase finale: installati tutti e quattro i bracci orizzontali della grande croce che dominerà il tempio. Ora manca solo il braccio superiore, destinato a custodire l’Agnus Dei dell’artista italiano Andrea Mastrovito. La struttura, alta 17 metri, rifletterà la luce di giorno e brillerà di notte secondo il disegno originale di Gaudí, in un anno simbolico: il centenario della sua morte. 🔗 Leggi su Panorama.it
