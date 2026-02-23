La rassegna jazz al Cinematocasa | Diego Tarantino Trio e i FakeFive live

Il Diego Tarantino Trio e i FakeFive portano energia al Cinematocasa di Palermo durante la seconda edizione di Jazz Up Close. La rassegna, che promuove un ascolto intimo e coinvolgente, si concentra sulla connessione tra musicisti e pubblico. La serata si svolge in un ambiente che favorisce incontri ravvicinati e ascolti attenti, creando un’atmosfera intima e concentrata. La musica riempie la sala, offrendo un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Al Cinematocasa di Palermo entra nel vivo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, rassegna che pone al centro la qualità dell'ascolto e la relazione ravvicinata tra musicisti e pubblico, in un contesto che favorisce incontro, concentrazione e profondità sonora. Gli appuntamenti dell'ultima settimana di febbraio attraversano due universi musicali distinti ma accomunati dalla capacità di rileggere la tradizione in chiave contemporanea, tra radici profonde e tensione creativa. Sabato 28 febbraio la rassegna prosegue con FakeFive – New Standards, quartetto di jazz latino che guarda alle grandi Latin Big Bands dei padri fondatori del genere, come Tito Puente, Mongo Santamaria e Dizzy Gillespie, mantenendo uno sguardo aperto verso autori contemporanei quali Poncho Sanchez, Kenny Garrett e Dave Pike.