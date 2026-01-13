Controlli a tappeto anche di notte nei quartieri delle bombe | un uomo sorpreso con un coltello
Nella notte, i carabinieri di Latina hanno svolto controlli a tappeto nei quartieri interessati da recenti episodi di violenza, tra cui quello delle bombe. Durante le operazioni, è stato sorpreso un uomo in possesso di un coltello. L’intervento, supportato dalla squadra di intervento operativo dell’8° reggimento Lazio, mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nei quartieri cittadini.
Nuovi servizi di controllo del territorio Alto impatto sono stati eseguiti a Latina dai carabinieri della compagnia con il supporto del personale della squadra di intervento operativo dell'8° reggimento carabinieri Lazio. Il monitoraggio del territorio è andato avanti dal 10 gennaio fino alla. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
