Controlli a tappeto anche di notte nei quartieri delle bombe | un uomo sorpreso con un coltello

Nella notte, i carabinieri di Latina hanno svolto controlli a tappeto nei quartieri interessati da recenti episodi di violenza, tra cui quello delle bombe. Durante le operazioni, è stato sorpreso un uomo in possesso di un coltello. L’intervento, supportato dalla squadra di intervento operativo dell’8° reggimento Lazio, mira a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nei quartieri cittadini.

Fermato in moto senza patente e con le dosi nel giubbotto Controlli a tappeto dei carabinieri in Canavese Due arresti e il sequestro di decine di dosi tra crack, eroina, cocaina e hashish https://www.ilrisveglio-online.it/2026/01/13/fermato-moto-senza-patente-le - facebook.com facebook

