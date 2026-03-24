L'aumento dei prezzi del petrolio ha portato a un incremento dei costi per i lavori di manutenzione stradale. Il conflitto in Iran ha contribuito a questa situazione, influenzando i prezzi dei materiali e delle forniture necessari per le opere stradali. Di conseguenza, le autorità stanno affrontando maggiori difficoltà nel pianificare e realizzare gli interventi di manutenzione sulle strade.

Se è evidente che per tutti gli automobilisti il primo pensiero sulla guerra in Iran è l'effetto sul prezzo dei carburanti al dettaglio, non bisogna sottovalutare quanto sta accadendo sul fronte dei lavori stradali. La Siteb (l'associazione Strade Italiane e bitumi), che rappresenta l’intera filiera delle infrastrutture stradali e dei sistemi impermeabilizzanti, ha lanciato un allarme. "Negli ultimi 20 giorni il costo del bitume è aumentato fino a 200 euro a tonnellata (+47% rispetto a febbraio) e non sembra volersi fermare. Parallelamente è quasi raddoppiato il costo dell’energia necessaria alla produzione dell’asfalto. Servono misure urgenti di reale compensazione di questi rialzi per evitare la paralisi della filiera delle costruzioni e la puntuale esecuzione dei lavori previsti", si legge in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Con l'aumento del petrolio costano di più anche i lavori stradali, ecco come

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