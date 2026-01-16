Aumento sigarette fino a 30 cent a pacchetto le più care costano 6,80 euro

A partire dal 16 gennaio 2026, il prezzo delle sigarette aumenterà fino a 30 centesimi per pacchetto, con le varianti più costose che raggiungeranno i 6,80 euro. Questo incremento è stato previsto dalla Legge di Bilancio e riguarda anche altri prodotti da fumo, con l’obiettivo di ridurre il consumo e promuovere politiche di salute pubblica.

Al via l’ aumento delle sigarette e di altri prodotti da fumo stabilito per il 2026: dal 16 gennaio fumare costa infatti di più, come sancito dai rincari inseriti nell’ultima Legge di Bilancio. L’aumento immediato arriva fino a 30 centesimi a pacchetto per alcune delle marche più diffuse: le Marlboro, ad esempio, raggiungono quota 6,80 euro. Ma il conto per i fumatori è destinato a salire progressivamente fino al 2028. Aumento sigarette 2026. Il meccanismo è quello delle accise, pilastro del gettito fiscale italiano. Il tabacco, si sa, è nemico della salute e dell’ambiente ma amico delle casse dello Stato, alle quali garantisce ogni anno circa 15 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aumento sigarette fino a 30 cent a pacchetto, le più care costano 6,80 euro Leggi anche: Sigarette più care da oggi: Aumenti fino a 30 cent a pacchetto Leggi anche: Dalla manovra primo aumento per le sigarette, fino a +30 centesimi a pacchetto. Le Marlboro costeranno 6,80 euro La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Da oggi sigarette più care: aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto; Effetto manovra, da domani aumenta il prezzo delle sigarette: fino 30 cent in più a pacchetto; Tabacchi, da oggi sigarette più care: ecco quanto aumentano; Sigarette più care, scattano gli aumenti: rincari fino a 30 centesimi a pacchetto. Tabacchi, da oggi sigarette più care: aumenti fino a 30 centesimi a pacchetto - Si parte dalla Philip Morris, la multinazionale che ha la quota di mercato più alta in Italia, con aumenti che saranno fino a 30 centesimi ... tg24.sky.it

