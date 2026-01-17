L’offerta dei servizi per la prima infanzia presenta significative differenze tra i Comuni italiani. La Uil ha analizzato le rette mensili dei nidi, evidenziando le zone in cui i costi sono più elevati e dove è previsto anche il pagamento della mensa. Questa disomogeneità influisce sulle scelte delle famiglie, rendendo importante conoscere le tariffe applicate in diverse realtà territoriali.

Allarme della Uil: i servizi per la prima infanzia risultano molto disomogenei, i Comuni hanno aumentato il ricorso a forme esternalizzate o convenzionate, spesso con una conseguente variabilità nella qualità dell’offerta. Con un Isee di 15mila euro ed un figlio in media si pagano 293 euro al mese, con i picchi di Prato (449 euro) e Belluno (440 euro), I servizi per la prima infanzia risultano fortemente disomogenei. La Uil ha messo a confronto le rette mensili dei nidi applicate dai Comuni ai nuclei familiari con un Isee di 15mila euro ed un figlio: la media nazionale è di 293 euro, con i picchi di Prato (449 euro), Belluno (440 euro), Aosta (425 euro) e Genova (418 euro), sul versante opposto a Mantova il servizio risulta gratuito, seguono Catanzaro e Lecce (80 euro), Cremona Viterbo, Rimini, Rieti (100 euro). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il caos Asili nido: ecco dove costano di più, e dove si paga anche la mensa.

Leggi anche: Mensa scolastica e asili nido, a Napoli aumenti per chi ha più di 6mila euro di Isee

Leggi anche: Tari, sempre più salata: ecco quali sono le città dove si paga di più

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il caos Asili nido: ecco dove costano di più, e dove si paga anche la mensa..

Bonus asilo nido in ritardo, ecco perché ancora non arriva - Come spiega il sito dell’Inps, il bonus asilo nido spetta alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni (o che ne compiano tre nell’anno solare), oppure che frequentano un asilo nido pubblico o ... tg24.sky.it

Caso asili nido a Latina: non si escludono azioni di protesta - facebook.com facebook

Municipio XII il caso più grave Asili, scuole e licei senza riscaldamento. Isacco Artom e plesso Malpighi di Bravetta con locali caldaia allagati (foto). Come denuncia anche Giovanni Picone, capogruppo Lega Municipio XII, x.com