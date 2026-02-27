NdC attacca il presidente della Comunità Montana del Taburno | Destituzione inopportuna

I rappresentanti di NdC alla Comunità Montana del Taburno hanno criticato la decisione di revocare la segretaria, definendola inopportuna. La questione riguarda la contestazione alla destituzione e le modalità con cui è stata portata avanti. La discussione si concentra sulle procedure adottate e sulla legittimità della revoca, senza entrare nel merito delle motivazioni politiche o personali.

«Il blitz con il quale il presidente, pro tempore e gravato da una mozione di sfiducia costruttiva sub iudice e su cui attendiamo, con fiducia, la pronuncia della giustizia amministrativa, ha destituito la segretaria generale Moscato ci appare un atto inopportuno e inappropriato sotto il profilo politico. Non lo condividiamo affatto e ci appare ingeneroso verso la professionista», lo spiegano in una nota i rappresentanti NdC alla Comunità Montana del Taburno. «Verificheremo le ragioni giuridiche che sostengono l’atto e la sua legittimità; non vorremmo, e auspichiamo non sia così, che il provvedimento sia dettato da fattori politici o, peggio ancora, punitivi. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

