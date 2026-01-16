Comunità Montana del Taburno NdC | Vincono la democrazia il buon senso e l’algebra

La Comunità Montana del Taburno annuncia la nomina del commissario ad acta per la convocazione del Consiglio. Questa decisione mira a garantire la regolare attività dell’ente e il rispetto delle procedure amministrative, rafforzando il buon funzionamento della governance locale. Un passaggio importante per assicurare trasparenza e stabilità, nel rispetto delle norme democratiche e del ruolo istituzionale dell’ente montano.

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ stato nominato il commissario ad acta per la convocazione del Consiglio all’Ente montano del Taburno. Ringraziamo SE il Prefetto Moscarella per aver garantito il rispetto delle regole della legalità democratica”, lo dicono i rappresentanti di NdC alla Comunità Montana del Taburno. “Non vince una parte politica, vincono così la democrazia rappresentativa, il buon senso e la semplice algebra politica. Il presidente sarà indicato dalla maggioranza e sarà Stefano Diglio. Spiace che qualcuno abbia finto di non vedere e di non sentire. Ma non funziona così e ciò ora è ancora più evidente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comunità Montana del Taburno, NdC: “Vincono la democrazia, il buon senso e l’algebra” Leggi anche: Comunità Montana del Taburno, Ndc: “Non si meni il can per l’aia, si prenda atto dei numeri: è la democrazia” Leggi anche: NdC: “FdI non cerchi alibi politici, alla Comunità del Taburno cambio di governo è già certificato: si proceda” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ente montano del Taburno, diffida del Prefetto per convocare Consiglio. NdC: “Arrendersi all’evidenza, poltrona non ha colla” - Raffaela Moscarella, ha diffidato il presidente della Comunità Montana del Taburno a convocare il Consiglio e a mettere all’ordine del giorno la mozione di sfiducia pre ... ntr24.tv

Comunità Montana del Taburno, Ndc: “Non si meni il can per l’aia, si prenda atto dei numeri: è la democrazia” - “Alla Comunità montana del Taburno l’unico blitz che si è consumato nel giorno dell’Antivigilia è quello di chi non ha permesso che fosse concretizzata una mozione di sfiducia che è già agli atti e ha ... ntr24.tv

Comunità Montana del Taburno, diffida del prefetto. NdC: «Arrendersi all'evidenza» - «Il prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha diffidato il presidente della Comunità Montana del Taburno a convocare il Consiglio e a mettere all'ordine del giorno la ... msn.com

La Comunità montana di Valle Camonica ha stanziato 30 mila euro per i consorzi e le associazioni che lavorano in ambito agricolo. Premiate in tutto sei diverse realtà - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.