Comunicato Stampa | Terza commissione dà via libera alla manovra di bilancio

La Terza Commissione consiliare permanente, che si occupa di economia, agricoltura, montagna e caccia, ha approvato la manovra di bilancio. La decisione è stata comunicata ufficialmente dai membri della commissione, che hanno esaminato i vari punti del documento. La votazione si è conclusa con il via libera alla proposta, rendendola ora disponibile per la fase successiva del percorso legislativo.

La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Pd), segretario Stefano Valdegamberi (Lega-LV), nella seduta odierna ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: al primo e secondo punto all'ordine del giorno, approvati le Comunicazioni del Presidente e approvazione verbale e resoconto seduta precedente; Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole, a maggioranza dei presenti, in merito al progetto di legge regionale n. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Terza commissione dà via libera alla manovra di bilancio Articoli correlati Comunicato Stampa: Quarta commissione esprime parere favorevole alla manovra di bilancioLa Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della... Comunicato Stampa: Prima commissione, illustrata la manovra di bilancio 2026-28Presentati oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo... Contenuti utili per approfondire Comunicato Stampa Temi più discussi: In Commissione la proposta di legge per la Giornata regionale del lavoratore autonomo; Comunicato del 12.3.2026 – Dichiarazione della vicepresidente del Consiglio comunale Flavia Sorrentino; Comunicato Stampa: Prima commissione, via libera per l’aula al DEFR 2026-28 e alla Nota Aggiornamento; CRV - Ok a pareri alla Giunta regionale in materia di viticoltura e sviluppo rurale. Comunicato Stampa: CRV - Ok a pareri alla Giunta regionale in materia di viticoltura e sviluppo ruraleLa Terza commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta ... iltempo.it Comunicato Stampa: Terza commissione - Pareri favorevoli alla Giunta su biodiversità, paesaggio e sviluppo rurale(Arv) Venezia, 3 febbraio 2026 La Terza commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato ... lagazzettadelmezzogiorno.it La facciata di #PalazzoMadama si illumina con il #Tricolore per la Giornata dell' #UnitaNazionale, della #Costituzione, dell' #Inno e della #Bandiera istituita con legge n. 222/2012 normattiva.it/uri-res/N2Lsu… Comunicato stampa senato.it/attualita/comu… #S x.com COMUNICATO STAMPA Rosarno: solidarietà dell’Amministrazione comunale all’imprenditrice Patrizia Rodi Morabito Il Sindaco di Rosarno, dott. Pasquale Cutrì, accompagnato dal Vicesindaco dott. Teodoro De Maria, si è recato in visita presso l’azienda dell’ - facebook.com facebook