Oggi nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto è stata presentata la manovra di bilancio per il triennio 2026-2028. La discussione ha coinvolto i rappresentanti politici e i membri della commissione, che hanno ascoltato le spiegazioni e i dettagli sui fondi e le priorità previste nel documento. La seduta si è svolta senza incidenti o interruzioni, con un confronto diretto tra i partecipanti.

Presentati oggi, nella Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore Filippo Giacinti, i progetti di legge, di iniziativa della Giunta, che completano la prossima manovra di bilancio, ovvero il n. 44 “Legge di stabilità regionale 2026”, il n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”, e il n. 45 “Bilancio di previsione 2026-2028”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Milano, iraniani in presidio sotto il consolato Usa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Prima commissione, illustrata la manovra di bilancio 2026-28

Comunicato Stampa: Prima commissione, illustrato Documento di economia e finanza regionaleLa Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico),...

Comunicato Stampa: CRV - Prima, Terza, Quarta e Sesta commissione ascoltano i soggetti portatori di interesseIn particolare, Prima e Quarta commissione, in seduta congiunta, hanno invitato a offrire il proprio contributo rappresentanti di: Confederazione...

Una raccolta di contenuti su Comunicato Stampa

Temi più discussi: COMUNICATO STAMPA Claudia Migliazza (ADI) alla presidenza della Commissione Post Lauream, Ricerca e Specializzazione del CNSU e delegata al Consiglio Nazionale dei Giovani.; Comunicato Stampa: Seconda, Quinta e Prima commissione esprimono parere favorevole sulla PDA 5; Commissione Istruzione e Famiglie: focus sulle assunzioni degli Istruttori direttivi scolastici; Audizione di Tajani in Commissioni Affari Esteri riunite di Camera e Senato su Iran e Golfo Persico.

Comunicato Stampa: CRV - Prima, Terza, Quarta e Sesta commissione ascoltano i soggetti portatori di interesse(Arv) Venezia, 26 febbraio 2026 Nelle giornate di mercoledì 25 e di giovedì 26 febbraio si sono riunite a palazzo Ferro Fini le commissioni Prima, ... iltempo.it

Comunicato Stampa: Prima commissione - Via libera per l'aula all'assestamento del bilancio di previsione 2025-27(Arv) Venezia 16 lug. 2025 - La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato ... iltempo.it

Comunicato stampa n. 259 - 2 marzo 2026 - I prossimi appuntamenti di marzo della Biblioteca comunale Cannizzaro. Leggi tutto su https://www.comune.messina.it/it/news/i-prossimi-appuntamenti-di-marzo-della-biblioteca-comunale-cannizzaro - facebook.com facebook

Comunicato stampa del 9° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale Meno lavoro, più vita Per il 71,3% dei lavoratori si può ridurre l’orario di lavoro a 4 giorni settimanali, il 57,7% dei lavoratori tra i 18 e i 34 anni non risponde a chiamate, e-mail e x.com