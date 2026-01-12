Comunicato Stampa | Tutto l' aroma di Kimbo nel nuovo singolo dell' artista Walter Ricci

Walter Ricci presenta il suo nuovo singolo, una collaborazione che coniuga il talento musicale con l’autenticità del caffè napoletano di Kimbo. Il brano, già apprezzato da molti, riflette l’atmosfera e il carattere della tradizione partenopea. Di seguito, il link al video che ha già superato le 100 visualizzazioni, offrendo un’interpretazione originale e coinvolgente di questa collaborazione.

