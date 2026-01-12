Comunicato Stampa | Tutto l' aroma di Kimbo nel nuovo singolo dell' artista Walter Ricci

Da iltempo.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Walter Ricci presenta il suo nuovo singolo, una collaborazione che coniuga il talento musicale con l’autenticità del caffè napoletano di Kimbo. Il brano, già apprezzato da molti, riflette l’atmosfera e il carattere della tradizione partenopea. Di seguito, il link al video che ha già superato le 100 visualizzazioni, offrendo un’interpretazione originale e coinvolgente di questa collaborazione.

La collaborazione tra E c'è infatti tutto l'aroma del Caffè di Napoli in Di seguito il link al video del brano che ha già superato le 100.000 visualizzazioni: La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Kimbo Spa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa tutto l aroma di kimbo nel nuovo singolo dell artista walter ricci

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Tutto l'aroma di Kimbo nel nuovo singolo dell'artista Walter Ricci

Leggi anche: Comunicato Stampa: Kimbo annuncia la partnership con Gambero Rosso, dalla Guida alle Academy

Leggi anche: Comunicato Stampa: 7 nuovi prestigiosi Award a Kimbo dalla Guida Caffè e Torrefazioni d'Italia 2026 del Gambero Rosso

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dalle richieste sul mercato a tutte le esigenze: i retroscena della riunione tra Gasperini e Friedkin a Roma.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.