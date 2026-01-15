Manfredi | Servono nuove politiche oggi le fragilità toccano anche il ceto medio
Manfredi sottolinea la crescente vulnerabilità del ceto medio a Napoli, evidenziando la necessità di nuove politiche sociali. Le fragilità, che prima riguardavano principalmente le fasce più deboli, si stanno estendendo anche a questa categoria, rendendo urgente un intervento mirato per affrontare le sfide attuali.
Tempo di lettura: < 1 minuto “A Napoli le fragilità sono tante. Ciò che diventa preoccupante è che oggi una fascia di ceto medio, prima non toccata da questi problemi, lo è invece sempre di più”. Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi, a margine dell’inaugurazione del Centro di Formazione Regionale dell’Inps. “Bisogna cambiare i metodi e le politiche pubbliche – ha aggiunto il primo cittadino -. Investire sulla formazione è un passo determinante, ma oggi il tema non è solo erogare un servizio, bensì garantirlo”. Per Manfredi centrale è anche il tema del digitale, considerato uno strumento fondamentale per affrontare le sfide attuali e ridurre i divari sociali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
