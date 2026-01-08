Il taglio IRPEF 2026 rappresenta una delle principali novità della Manovra 2026, approvata alla fine del 2025. La legge modifica le aliquote e il calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, incidendo in modo significativo sul ceto medio. In questa guida, analizzeremo le principali variazioni, le nuove aliquote e le simulazioni per comprendere l’impatto di queste modifiche sulla tassazione.

Una delle prime (e poche) misure di sostegno ai redditi previste dalla Manovra 2026, approvata con Legge 30 dicembre 2025 numero 199, modifica in maniera strutturale il calcolo dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rimodulando di fatto il taglio al cuneo fiscale. Con l’articolo 1 comma 3, la manovra (in vigore dal 1° gennaio 2026) riduce l’aliquota percentuale da applicare sulla porzione di reddito annuo da 28 mila a 50 mila euro. Restano invece invariate le altre aliquote al 23 e 43 per cento. Analizziamo la novità in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Taglio IRPEF 2026: cosa cambia per il ceto medio? Le nuove aliquote e simulazioni

Leggi anche: Taglio IRPEF 2026: cosa cambia per il ceto medio? Le nuove aliquote

Leggi anche: Taglio IRPEF 2026: cosa cambia per il ceto medio? Le nuove aliquote

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Manovra 2026, le misure su Fisco e tasse: dal taglio dell’Irpef alla nuova rottamazione; Manovra 2026: riduzioni Irpef, detassazioni e bonus in busta paga per lavoratori privati e pubblici; Stipendi, come cambiano nel 2026: taglio Irpef, aumenti e sconti fiscali (su turni festivi e buoni pasto), ecco la nuova busta paga; Manovra 2026 approvata in via definitiva: taglio Irpef, pensioni e nuove regole per famiglie e imprese. Le novità da 22 miliardi operative dal primo gennaio.

Taglio dell’Irpef per il 2026, come cambia la busta paga e per quali lavoratori - Grazie al taglio dell’Irpef la busta paga sarà più corposa per tutti i lavoratori. quifinanza.it