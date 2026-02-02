Via Prenestina allagata a Tor Tre Teste | strada chiusa e palazzi senz’acqua da Pigneto a Tor Pignattara
Roma si sveglia con una grande emergenza in zona Tor Tre Teste. Una rottura in una tubatura privata ha allagato completamente via Prenestina, rendendo la strada impraticabile e portando alla chiusura totale del tratto tra Pigneto e Tor Pignattara. Diversi palazzi lungo la strada sono senza acqua, creando disagi tra residenti e negozi. La polizia locale ha già delimitato l’area, mentre i tecnici sono al lavoro per riparare il danno. La viabilità rimane bloccata e si prevedono ore di caos.
Roma, 2 febbraio 2026 – Via Prenestina trasformata in un un lago, zona Tor Tre Teste. Una rottura in una tubatura all’interno di un edificio privato ha provocato l’allagamento della sede stradale e una catena di effetti immediati sulla viabilità e sull’erogazione idrica in diversi quartieri dell’Est cittadino. Strada chiusa e viabilità in emergenza. Per consentire verifiche e lavori di ripristino, è stato chiuso il tratto di Prenestina tra via Emilio Longoni e viale Giorgio De Chirico, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenute più pattuglie del Polizia Locale di Roma Capitale: il V Gruppo Casilino, con supporto del VI Gruppo Torri, per la messa in sicurezza dell’area e la gestione del traffico, insieme ai vigili del fuoco.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
