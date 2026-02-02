Via Prenestina allagata a Tor Tre Teste | strada chiusa e palazzi senz’acqua da Pigneto a Tor Pignattara

Roma si sveglia con una grande emergenza in zona Tor Tre Teste. Una rottura in una tubatura privata ha allagato completamente via Prenestina, rendendo la strada impraticabile e portando alla chiusura totale del tratto tra Pigneto e Tor Pignattara. Diversi palazzi lungo la strada sono senza acqua, creando disagi tra residenti e negozi. La polizia locale ha già delimitato l’area, mentre i tecnici sono al lavoro per riparare il danno. La viabilità rimane bloccata e si prevedono ore di caos.

Roma, 2 febbraio 2026 – Via Prenestina trasformata in un un lago, zona Tor Tre Teste. Una rottura in una tubatura all’interno di un edificio privato ha provocato l’allagamento della sede stradale e una catena di effetti immediati sulla viabilità e sull’erogazione idrica in diversi quartieri dell’Est cittadino. Strada chiusa e viabilità in emergenza. Per consentire verifiche e lavori di ripristino, è stato chiuso il tratto di Prenestina tra via Emilio Longoni e viale Giorgio De Chirico, in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenute più pattuglie del Polizia Locale di Roma Capitale: il V Gruppo Casilino, con supporto del VI Gruppo Torri, per la messa in sicurezza dell’area e la gestione del traffico, insieme ai vigili del fuoco.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Via Prenestina

Lungo via Collatina, un’area è stata interessata da un'alluvione che ha causato l’esondazione di un canale di scolo.

Questa mattina, via Prenestina, nel quartiere Roma Est, si sveglia con un grosso problema.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Via Prenestina

Argomenti discussi: Via Prenestina è un lago: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Palazzi senz'acqua; Si rompe tubatura, via Prenestina allagata e case senz'acqua a Roma est: intervento di Acea in corso; Via Prenestina è un lago: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Due municipi senz'acqua; Spari in una palazzina a Roma, uomo incappucciato scappa via: 46enne arrestato dalla polizia.

Via Prenestina è un fiume: tubatura rotta, strada allagata e chiusa. Due municipi senz'acquaChiuso un tratto di via Prenestina da Via di Tor Sapienza fino a Via Longoni. Sul posto il personale dei vigili del fuoco e della polizia locale ... romatoday.it

Si rompe tubatura, via Prenestina allagata e case senz’acqua a Roma est: intervento di Acea in corsoA causa della rottura di una tubatura, via Prenestina a Roma è allagata e i palazzi intorno sono rimasti senza acqua ... fanpage.it

Via Prenestina è un lago per il guasto di una conduttura. Due municipi senza acqua. Qui tutti gli aggiornamenti https://www.romatoday.it/~go/i/55589141813563 - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Via Collatina per allagamento al momento è chiusa tra via dell'Acqua Vergine e via Vertunni: la 075 devia via dell'Acqua Vergine, via Prenestina, via Longoni; la 541 devia via Longoni, via Prenestina e via del Maggiolino. x.com