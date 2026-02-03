Appena venduta da John Elkann la Sentinella del Canavese raddoppia | Due giornali al prezzo 1,70 euro di uno

Da torinotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sentinella del Canavese raddoppia le copie: ora si compra a 1,70 euro e doppio. Dopo la vendita di Elkann, il giornale locale del Canavese si prepara a una nuova fase. La testata, che fino a poco tempo fa faceva parte del gruppo Gedi, cerca di conquistare i lettori con offerte più allettanti e una linea editoriale rinnovata. La trattativa tra Elkann e altri potenziali acquirenti sembra aver portato a una svolta, e ora il giornale prova a rafforzarsi sul territorio, puntando sulla vicinanza ai cittadini

Mentre proseguono le trattative di John Elkann per liberarsi definitivamente dei colossi del proprio gruppo editoriale Gedi, La Sentinella del Canavese – ultima delle testate locali del gruppo – inizia la sua nuova vita. Il passaggio alla società pugliese Ledi Editori della famiglia Ladisa, infatti, è terminato il 2 febbraio 2026 e il quadrisettimanale di Ivrea e dintorni guarda ora al futuro. Dopo la grande preoccupazione dei giornalisti, condivisa con quella di tutti i professionisti che lavorano per il gruppo Gedi, i vertici della Sentinella condividono le prospettive con apparente ottimismo.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su John Elkann

Editoria, Gedi: accordo preliminare per vendita ‘La Sentinella del Canavese’

**Editoria: Gedi, siglato accordo preliminare per cessione La Sentinella del Canavese**

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su John Elkann

Argomenti discussi: John Elkann vende La Stampa, adesso i giornalisti si rivolgono a un avvocato: Non firmiamo cambiali in bianco; John Legend, da oggi biglietti in vendita per le 4 date italiane del suo tour; John Terry mette all'asta la sua collezione, la maglia di Messi è stata venduta a una cifra più alta rispetto a quella di Cristiano Ronaldo; John Elkann vende la Stampa e c’è solo più una pagina di pubblicità sul quotidiano, giornalisti feriti e indignati.

appena venduta da johnLa spettacolare Ferrari FF di John Elkann è stata appena venduta all'asta a 350mila euroLa Ferrari FF di John Elkann è andata all'asta da Rm Sotheby's venduta per la cifra di 350mila euro: è un esemplare di colore blu decisamente unico. auto.everyeye.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.