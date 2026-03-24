Come è morto Gino Paoli | cause morte che malattia aveva e ultimi anni del cantautore

Gino Paoli è deceduto il 24 marzo 2026. La sua morte è avvenuta a causa di una malattia non specificata. Negli ultimi anni, il cantautore aveva affrontato diversi problemi di salute. La sua carriera si è protratta per più di cinquant'anni, lasciando un segno importante nel panorama musicale italiano.

La notizia della morte di Gino Paoli, arrivata il 24 marzo 2026, ha colpito il mondo della musica italiana e non solo, riportando al centro dell’attenzione una carriera lunga oltre mezzo secolo. È morto #GinoPaoli, aveva 91 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. “Questa notte - si legge in una nota - Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. La famiglia “chiede la massima riservatezza”.#Tg1 pic.twitter.comfULEvBfMyG— Tg1 (@Tg1Rai) March 24, 2026 Il cantautore, tra i protagonisti più riconoscibili della scuola genovese, si è spento a 91 anni nella sua casa di Roma. Intorno agli ultimi giorni restano poche informazioni ufficiali, mentre emergono dettagli che aiutano a ricostruire il contesto delle sue condizioni di salute e della sua vita recente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Ci lascia Gino Paoli. Un pezzo enorme della nostra cultura popolare, capace di trasformare la vita quotidiana in poesia e melodia. Le sue canzoni, con parole semplici e vere, hanno accompagnato intere generazioni. Le mie condoglianze alla sua famiglia e a x.com