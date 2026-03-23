Gravissimo incidente aereo in Colombia, dove un velivolo militare da trasporto si è schiantato pochi istanti dopo il decollo provocando un bilancio drammatico: i morti nell’impatto sono 77 mentre 48 sono le persone tratte in salvo. L’aereo è un Hercules C-130 dell’Aeronautica militare colombiana precipitato in una zona rurale del dipartimento di Putumayo nei pressi della località di Puerto Leguízamo, al confine con Perù ed Ecuador. Disastro aereo in Colombia Il presidente Petro contro la burocrazia L'aereo C-130 Hercules Altro incidente con aereo C-130 Hercules Disastro aereo in Colombia A bordo dell’aereo si trovavano complessivamente 125 persone, tra cui 114 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Aereo militare si schianta al suolo in Colombia poco dopo il decollo, il bilancio di morti e superstiti

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