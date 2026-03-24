È di almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio dello schianto dell’aereo militare precipitato poco dopo il decollo a Puerto Leguizamo, in Colombia. A bordo dell’aereo viaggiavano 128 persone, di cui 115 appartenenti all’Esercito, 11 membri dell’equipaggio e 2 della Polizia Nazionale. Puerto Leguizamo si trova nel Putumayo, una provincia amazzonica al confine con Ecuador e Perù. Iran, nella notte missili su Tel Aviv. Arabia Saudita abbatte droni sulla regione petrolifera Referendum Giustizia 2026, ecco i dati definitivi che premiano il No. Il ministro Nordio: “Non mi dimetto” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colombia, aereo militare si schianta al suolo: almeno 66 i morti

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