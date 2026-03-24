Collesalvetti torna il bus per il cimitero di Stagno | servizio gratuito per chi è senza mezzo proprio

Il Comune di Collesalvetti riattiva il servizio di trasporto per il cimitero della frazione di Stagno. Il collegamento, già attivo con buon riscontro negli ultimi mesi del 2025, riparte dal 3 aprile e sarà operativo ogni settimana fino al 30 giugno 2026, ad eccezione del 1° maggio. L'iniziativa nasce per sopperire alle difficoltà di accesso causate dalla chiusura del ponte sullo Scolmatore ed è rivolta in particolare alle persone prive di mezzo proprio o con ridotta mobilità. Il servizio è gestito dai volontari di Auser Collesalvetti ODV. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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