Ponte Garibaldi a ' mezzo servizio' la protesta dei residenti | Da tre mesi senza bus e posti auto

Il ponte Garibaldi, che collega i quartieri Japigia e Madonnella, è attualmente chiuso a causa dei lavori di ristrutturazione. La sospensione del servizio ha creato disagi ai residenti, privati di autobus e posti auto per oltre tre mesi. La situazione evidenzia l’impatto delle opere di manutenzione sulla mobilità locale e sulla vita quotidiana dei cittadini, rendendo necessarie soluzioni tempestive e condivise.

Continuano i lavori di ristrutturazione del ponte Garibaldi, che collega i quartieri Japigia e Madonnella. I residenti della zona lamentano i disagi prolungati, a causa delle limitazioni imposte alla circolazione veicolare sul cavalcavia. Dal primo novembre scorso, in seguito alla caduta di.

