Accolti con entusiasmo, la Band ha coinvolto il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile, con canzoni che hanno rappresentato la storia della musica mondiale, un repertorio che copre un periodo di tempo che va dagli anni 60-70 e 80, eseguendo brani che per ogni decennio hanno caratterizzato i cambiamenti sociali e culturali di un’epoca: un vero archivio di ricordi tra classici italiani ed internazionali, che ha saputo unire persone di tutte le età, sensibilità e stili diversi. Un concerto di grande intensità tra nostalgia e voglia di futuro! Vi ricordiamo che la mostra chiuderà Martedì 31 Marzo, approfittate quindi di questi ultimi giorni per programmare una visita: non resterete delusi! Cronache Cittadine • Il Giornale n. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Successo per il concerto della “The Ica Brothers Band” al mercato coperto nell’ambito dell’evento “Cocco Bill contro la Guerra”

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