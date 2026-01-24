Stalking nell' Alta Padovana | non smette di perseguitare la ex e di molestarla arrestato

Un uomo dell'Alta Padovana è stato arrestato dai Carabinieri di San Martino di Lupari con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. L’intervento, che ha portato al trasferimento in carcere a Padova, si inserisce in un’azione di contrasto ai comportamenti persecutori. L’episodio evidenzia l’importanza di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime di atti molesti e minacce.

I Carabinieri di San Martino di Lupari hanno arrestato e trasferito nel carcere di Padova un uomo residente nell’Alta Padovana, accusato di atti persecutori (stalking) ai danni dell'ex compagna.Dal gennaio 2025, l'uomo ha messo in atto una sorveglianza ossessiva, installando una telecamera nella.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Contrasto ai furti, maxi controlli nell'alta padovanaNella serata del 9 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno svolto un controllo straordinario nei comuni di San Martino di Lupari e San Giorgio in, finalizzato a contrastare i furti in abitazione e i reati predatori nella zona. Leggi anche: ChatGPT e stalking, l'AI ha incitato un podcaster misogino a perseguitare più di dieci donne Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Non accetta la fine della relazione e perseguita la sua ex: arrestato; Sms e pedinava Isabella: la Cacco indagata anche per stalking. Benzina sul portone di casa, minacce e danni all’auto: arrestata 73enne per stalking nell’Agrigentino. #QdS x.com L'uomo ai domiciliari per stalking, , tra settembre e dicembre del 2025, avrebbe danneggiato il dispositivo di controllo per ben quattro volte Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.