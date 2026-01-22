Nella giornata di oggi, i Carabinieri di Bari hanno effettuato un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di tre uomini e al sequestro di circa 80.000 euro, oltre a una pistola. L'intervento, condotto con l'ausilio dei cani molecolari, si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio nella zona. L'operazione evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico.

È di tre arresti, 80.000 euro sequestrati e una pistola recuperata il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Bari. L’intervento è stato effettuato nei confronti di tre uomini, sorpresi in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti, grazie anche al supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. Gli arrestati, di età compresa tra i 22 e i 37 anni, sono stati associati alla casa circondariale locale, come reso noto dalle forze dell’ordine. Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’arresto Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata portata a termine dal Comando Provinciale di Bari con il supporto del Nucleo Cinofili di Modugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Blitz antidroga a Bari, tre uomini arrestati per spaccio: sequestrati 80mila euro

Leggi anche: Spaccio di droga a Siracusa con pistole a gas e balestre, tre uomini arrestati: i dettagli del blitz

Leggi anche: Firenze, operazione antidroga: sequestrati oltre 7 chili di marijuana, hashish e cocaina. Arrestati due uomini

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Blitz antidroga a Ostia e sul litorale: posti di blocco, perquisizioni e arresti; Taranto, blitz antidroga Leon: il pm chiede 24 condanne; Tentato omicidio e omicidio nel carcere di Bari, due arresti; Inchiesta antidroga Pitbull, chiesto il processo per 32 imputati.

Ottaviano, blitz antidroga: 43enne arrestatoOTTAVIANO - Operazione antidroga a Ottaviano, dove i Carabinieri della stazione locale, con il supporto del nucleo cinofili di Sarno, hanno effettuato una Ottaviano, blitz antidroga: 43enne arrestato ... marigliano.net

Blitz antidroga al Quarticciolo, in campo anche i paracadutisti del Tuscania: 18 arrestiAnche i paracadutisti del 1° Reggimento Tuscania hanno preso parte al blitz antidroga al Quarticciolo ieri: in 5 provano a fuggire a piedi, 18 gli arresti ... fanpage.it

Blitz antidroga a Ottaviano, dove i carabinieri della stazione locale, affiancati dai militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno fatto scattare una perquisizione all’interno dell’abitazione di un 43enne già noto alle forze dell’ordine. L’operazione si è conclusa con l’a x.com

Antidroga, maxi blitz al Quarticciolo: operazione a tenaglia dei Carabinieri facebook