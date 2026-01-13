Il nodo candidato sindaco | Servono regole certe

Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative del 2027, nel centrodestra monzese si apre un dibattito sulla modalità di lavoro e le strategie future. Sebbene il sostegno al sindaco attuale resti saldo, emergono divergenze sul metodo e sulle regole da seguire per affrontare le sfide della città. Una discussione che richiede attenzione e chiarezza per garantire stabilità e continuità nell’amministrazione.

Il sostegno al sindaco non è in discussione, il metodo sì. Con l’avvicinamento delle elezioni amministrative del 2027, nella coalizione di centrosinistra monzese emerge una prima piccola crepa. Ad aprirla la lista civica MonzAttiva, che in un comunicato ribadisce la propria lealtà alla maggioranza, ma contesta il percorso seguito finora nella definizione del futuro candidato sindaco. Il malumore pare nascere dall’annuncio, arrivato tre mesi fa dal Pd cittadino, della volontà di ricandidare Paolo Pilotto, senza un confronto preventivo con tutte le forze della coalizione. "Da anni presenza costante e punto di riferimento per la politica locale e per i cittadini, MonzAttiva vuole tracciare la rotta per il futuro della città - si legge nel comunicato -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nodo candidato sindaco: "Servono regole certe" Leggi anche: Il nodo sicurezza: "Servono regole più chiare e efficaci" Leggi anche: Giuliano (UGL): “Nelle corsie degli ospedali servono regole certe. Valorizzare i professionisti italiani è una priorità” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Corsa a sindaco, Menchetti presenta la Lista Indipendente. Centrodestra e centrosinistra ancora in alto mare. Nel centrosinistra i giochi sembrano fatti con Limatola candidato designato, mentre nel centrodestra la partita resta aperta: decisivo il nodo Grosseto e la posizione di Noi Moderati-Udc #MaremmaOggi #notizie - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.