Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026 | il duello Shiffrin-Aicher si risolve all’ultima gara

La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026 si è decisa nell’ultima gara. Mikaela Shiffrin ha mantenuto la prima posizione anche dopo lo slalom delle Finali, consolidando il suo vantaggio rispetto alla sua avversaria. La competizione tra le due atlete si è conclusa con la vittoria della statunitense, che ha confermato la leadership della stagione.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine dello slalom delle Finali. La fuoriclasse statunitense svetta con 1386 punti e ne vanta 85 sulla tedesca Emma Aicher: tutto si deciderà nel gigante in programma il 25 marzo. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 982 punti, ed ha vinto la Sfera di Cristallo del superG, mentre Laura Pirovano ha vinto la classifica di discesa. Di seguito tutte le graduatorie della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026. SHIFFRIN Mikaela USA 1386. AICHER Emma GER 1301. RAST Camille SUI 1009. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: il duello Shiffrin-Aicher si risolve all’ultima gara Articoli correlati LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del duello Shiffrin-Aicher10:33 L’elvetica sfrutta bene le pendenze e chiude con un vantaggio di settantuno centesimi. Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia ottava, comanda ShiffrinMikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del superG di Crans Montana. Contenuti utili per approfondire Classifica Coppa del Temi più discussi: Laura Pirovano vince la Coppa del mondo 2026 di Discesa femminile. Doppietta italiana alle Finals con Dominik Paris • Risultati Sci alpino oggi; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, Aicher si avvicina ancora; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: le classifiche; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Paris supera Franzoni, Odermatt in trionfo. Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile a Lillehammer: risultato in direttaLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante maschile a Lillehammer: risultato in diretta ... sport.sky.it LIVE Sci, finali di Coppa del Mondo 2026 Lillehammer, trionfo Pinheiro Braathen nel gigante. Slalom femminile, al via 2° mancheA Lillehammer, a due gare dalla fine della stagione con uomini e donne in corsa per la Coppa del Mondo di gigante e slalom femminile con Shiffrin in testa ... sport.virgilio.it Sci di fondo – Coppa del Mondo, Johannes Høsflot Klæbo saluta una stagione storica: “Vincere la classifica distance è stato speciale” - facebook.com facebook Vittozzi vince la mass start in Coppa del Mondo: chiude terza in classifica generale x.com