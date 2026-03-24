10:33 L’elvetica sfrutta bene le pendenze e chiude con un vantaggio di settantuno centesimi. 10:32 Wendy Holdener passa in vantaggio di oltre cinque decimi al primo intermedio. 10:22 Grande curiosità invece per l’assoluta dominatrice della rassegna iridata giovanile: Trocker può rappresentare il futuro delle discipline tecniche in Italia, ha già dimostrato di avere un potenziale enorme 10:20 Lara Della Mea punta ad un buon piazzamento con l’intento di guadagnare terreno nell’ordine di partenza in vista della prossima annata. 10:11 Il discorso relativo alla vittoria della Coppa di specialità è stato ampiamente chiuso da tempo. 10:09 Mikaela Shiffrin guida la graduatoria con 1286 punti e si presenta al cancelletto di partenza con quarantacinque lunghezze di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher, seconda a 1241. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via del duello Shiffrin-Aicher

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Mikaela Shiffrin rinuncia alla Discesa libera alle Finali. Emma Aicher invece in tutte le discipline, con soli 140 punti di svantaggio. Sarà un duello di ferro!! facebook