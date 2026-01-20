La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin al primo posto, dopo il gigante di Kronplatz. Sofia Goggia si mantiene tra le prime otto posizioni, evidenziando continuità nelle prestazioni. La stagione prosegue con molte sfide ancora da affrontare, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli sviluppi delle competizioni.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del gigante di Kronplatz. La fuoriclasse statunitense svetta con 973 punti e resta con 140 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (833), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 598, a -375. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, ottava con 506 punti, ed è in testa nel superG. La Coppa del Mondo di sci alpino farà tappa a ancora a Spindleruv Mlyn e Crans Montana lungo il cammino che conduce verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia ottava, comanda Shiffrin

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin al comando, Goggia in top-5Ecco un’introduzione adatta: La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile per la stagione 2025-2026 vede Mikaela Shiffrin al vertice, dopo il quinto posto nel gigante di Kranjska Gora.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin in vetta, Goggia irrompe in top tenEcco la classifica aggiornata della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2025-2026, con Mikaela Shiffrin in testa e Sofia Goggia che si inserisce tra le prime dieci posizioni, segnando un'ottima prestazione nel weekend di gare.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia quinta, ma è in testa nel superG!; Classifica generale femminile Coppa del Mondo 2025/2026: Goggia, Shiffrin, Gut, Ljutic, Colturi, Hütter, Hector, Rast, Robinson; Sciatrici più vincenti in Coppa del Mondo: numero mostruoso per Shiffrin; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt vola - Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom di Wengen: ... oasport.it

Sci, Coppa del Mondo femminile 2025-26: classifica generale e classifiche di specialità - Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-26: la classifica generale e tutte le classifiche di specialità, slalom, gigante, SuperG e discesa libera. sport.virgilio.it

Pippo Callipo festeggia la qualificazione in Coppa Italia e il primato in classifica. Coach Saja pensa positivo: "Siamo stati capaci di riaccendere la scintilla". facebook

COME SI STA LASSÙ Fa freddo in cima alla classifica generale di Coppa del Mondo, Elisa Che vittoria meravigliosa nel gigante parallelo bulgaro di Bansko! In attesa di rivederla all’opera nella tappa austriaca di Simonhöhe… Gustiamoci l'ultim x.com