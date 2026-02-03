Kolo Muani è già prenotato | dove giocherà l’anno prossimo

Kolo Muani resterà al Tottenham anche la prossima stagione. L’attaccante francese ha confermato la sua volontà di continuare con il club inglese, anche se i discorsi di mercato sono già aperti per l’estate. La società ha fatto sapere di volerlo blindare e di non aver ancora preso decisioni definitive sul suo futuro. Per ora, Muani si concentra sulla prossima stagione, aspettando sviluppi che potrebbero portarlo altrove in futuro.

L’attaccante francese resta al Tottenham, ma in estate il discorso cambierà: ecco le ultimissime sull’attaccante francese. La Juve ha provato in tutti i modi a riportarlo a Torino, ma alla fine Kolo Muani continuerà a indossare la maglia del Tottenham, almeno fino al termine della stagione. L’attaccante francese di proprietà del Paris Saint-Germain ha addirittura forzato la mano con il club londinese per fare ritorno in bianconero, senza però riuscire nel suo intento. La dirigenza deli Spurs non ha trovato nessun sostituto sul mercato e alla fine il 27enne originario di Bony è rimasto a Londra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Kolo Muani è già prenotato: dove giocherà l’anno prossimo Approfondimenti su Kolo Muani Juventus, Randal Kolo Muani Kolo-ssale: l’ex fa faville al Tottenham Chiellini prima di Monaco Juve: «Cerchiamo di qualificarci tutte e 4 le italiane. Kolo Muani? Non è il caso di parlarne, ecco dove dobbiamo migliorare» Chiellini si presenta prima della partita con un messaggio chiaro: la Juventus punta a qualificarsi insieme alle altre italiane. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Kolo Muani il PSG è arrabbiato con la Juventus Ultime notizie su Kolo Muani Argomenti discussi: Juve-Kolo Muani, ecco come stanno le cose (veramente)...E ora spunta anche un altro nome per l'attacco...; All-in Juve per Kolo-Muani. Milan su due big per l'estate; Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Kolo Muani, la Juve propone la formula Mateta: ecco l'offerta. Certi amori finiscono: perché Kolo Muani alla Juventus è saltato e cosa succede adessoRandal Kolo Muani non torna alla Juventus ad un anno di distanza dal colpo di calciomercato dello scorso inverno. juvedipendenza.net Mercato Juventus, Comolli aspetta il Tottenham: Kolo Muani difficile, Icardi si raffreddaMercato Juventus, Comolli aspetta il Tottenham: Kolo Muani difficile, Icardi si raffredda Un, due, tre… la Juventus accelera sul mercato. Come già accaduto in estate, anche a ... tuttojuve.com No Icardi, no Mateta, no Kolo Muani La Juventus chiude la sessione di calciomercato invernale senza l'acquisto del centravanti, che evidentemente serviva a Spalletti Il mister ha Openda e David a disposizione, mentre attenderà il recupero di Vlahovic - facebook.com facebook Niente reunion con la Juve: Kolo Muani resta al Tottenham x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.