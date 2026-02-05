Zhegrova scelta definitiva della Juve | dove giocherà l’anno prossimo

La Juventus ha deciso: il futuro di Zhegrova si chiarisce. La società ha comunicato che il giocatore resterà in rosa anche l’anno prossimo, nonostante le poche occasioni di vedere in campo finora. La dirigenza ha deciso di puntare su di lui e il giocatore stesso si sta preparando per una nuova stagione con più spazio e responsabilità. La prossima settimana dovrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale.

In casa Juve tiene banco il futuro di Zhegrova che continua a giocare pochissimo: ecco le ultime dalla Continassa. Lo scorso 1 settembre diventava ufficialmente un nuovo giocatore della Juve firmando un contratto fino al 30 giugno 2030, ma Edon Zhegrova ha deluso fin qui le aspettative e ora sono in molti a farsi domande sul suo futuro. Il 26enne kosovaro con cittadinanza albanese è un talento assoluto e dispone di una qualità fuori dal comune, anche se Luciano Spalletti continua a impiegarlo col contagocce per via delle sue non perfette condizioni fisiche. Zhegrova è stato operato diversi mesi fa per pubalgia, ma il problema non sembra essere completamente risolto.

