LIVE PGE Projekt Varsavia-Civitanova 0-1 Champions League volley 2026 in DIRETTA | la squadra italiana cerca il vantaggio largo 14-18

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-21 Ace di D’Heer. 15-20 CHE MURO DI BOTTOLO! Gomulka non può farci nulla. 15-19 In rete il servizio di Tillie. 15-18 Pasticcio di Nikolov che sbaglia completamente il servizio. Ancora time-out per il Varsavia. 14-18 Altra, ennesima, diagonale spaziale di Nikolov! Time-out per i polacchi. 14-17 Boninfante trova l’attacco vincente dopo la difesa lunga avversaria. 14-16 Va lunga la battuta di Comulka. 14-15 Attacco vincente del Varsavia. 13-15 Koppers sbaglia la pipe! 13-14 Primo tempo di D’Heer, secondo punto per lui. 13-13 Gargiulo sfiora l’ace ma non trova il campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

