Il Partito Socialista di Taranto ha chiesto di avviare immediatamente il riconoscimento di interesse pubblico per la città vecchia, sottolineando la necessità di un confronto pubblico sulla gestione futura dell’area. La richiesta arriva in un momento di discussione aperta sul destino del quartiere, con l’obiettivo di coinvolgere le istituzioni e i cittadini nelle decisioni che riguardano il centro storico.

Tarantini Time Quotidiano Torna al centro del dibattito il futuro della città vecchia di Taranto, con il Partito Socialista che sollecita un confronto pubblico sulla direzione che l’Amministrazione intende intraprendere. Il PSI richiama l’attenzione sul valore storico e identitario del centro storico, sottolineandone anche il ruolo strategico nella costruzione della Taranto del futuro. Già nei mesi scorsi i socialisti avevano espresso perplessità sull’aggiornamento del cosiddetto Piano Blandino, invitando il sindaco a chiarire i contenuti della “nuova visione strategica” indicata negli atti amministrativi. Non avendo ricevuto riscontri, il... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Città vecchia, il PSI: “Avviare subito il riconoscimento di interesse pubblico”

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