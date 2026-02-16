Futuro della vecchia piscina il Comitato | Servono decisioni c' è anche una manifestazione di interesse

Il Comitato ha annunciato che sono necessari interventi concreti per decidere il destino della vecchia piscina comunale, dopo aver raccolto oltre 1.300 firme contro la sua chiusura. La richiesta arriva in un momento in cui si registra anche un interesse da parte di alcune aziende, che hanno presentato una manifestazione di interesse per riqualificare l’impianto. La situazione resta incerta e il Comitato insiste sulla necessità di prendere decisioni rapide per evitare che l’impianto finisca in stato di abbandono.

Dopo mesi di solleciti e 1.300 firme consegnate, i cittadini chiedono chiarezza sul futuro dell’impianto. Sul tavolo anche una manifestazione di interesse per il rilancio della struttura Dopo la consegna delle 1.300 firme contro la chiusura della “vecchia piscina” comunale, il Comitato torna a chiedere risposte chiare sul futuro dell’impianto. “Abbiamo consegnato un dossier articolato con ragioni, numeri, confronti e opportunità secondo noi a vantaggio della città, convinti che mantenendo un solo impianto per il nuoto (nuovo, decentrato, insufficiente) si farebbe un passo indietro e non uno in avanti – torna a ribadire il Comitato per la tutela della vecchia piscina comunale -.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Nella mattinata di lunedì 26 gennaio si è tenuto un incontro tra il Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini e la provincia di Rimini.

La nuova stagione di E mily in Paris torna su Netflix, portando con sé decisioni cruciali e un cast di protagonisti pronti a sfidare il destino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.