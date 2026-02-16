Futuro della vecchia piscina il Comitato | Servono decisioni c' è anche una manifestazione di interesse
Il Comitato ha annunciato che sono necessari interventi concreti per decidere il destino della vecchia piscina comunale, dopo aver raccolto oltre 1.300 firme contro la sua chiusura. La richiesta arriva in un momento in cui si registra anche un interesse da parte di alcune aziende, che hanno presentato una manifestazione di interesse per riqualificare l’impianto. La situazione resta incerta e il Comitato insiste sulla necessità di prendere decisioni rapide per evitare che l’impianto finisca in stato di abbandono.
Dopo mesi di solleciti e 1.300 firme consegnate, i cittadini chiedono chiarezza sul futuro dell'impianto. Sul tavolo anche una manifestazione di interesse per il rilancio della struttura Dopo la consegna delle 1.300 firme contro la chiusura della "vecchia piscina" comunale, il Comitato torna a chiedere risposte chiare sul futuro dell'impianto. "Abbiamo consegnato un dossier articolato con ragioni, numeri, confronti e opportunità secondo noi a vantaggio della città, convinti che mantenendo un solo impianto per il nuoto (nuovo, decentrato, insufficiente) si farebbe un passo indietro e non uno in avanti – torna a ribadire il Comitato per la tutela della vecchia piscina comunale -.
Vecchia piscina, il comitato in Provincia: "Non chiudete l'impianto, a Rimini servono due strutture"
Nella mattinata di lunedì 26 gennaio si è tenuto un incontro tra il Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini e la provincia di Rimini.
Argomenti discussi: Il gruppo Lisi-Brunori in consiglio comunale si interroga sul destino della vecchia piscina e... della nuova; Piscina Argelati, quattro incontri coi cittadini per decidere come sarà. Pronti fino a 28 milioni; Nuovi cantieri e investimenti strategici per Sesto Fiorentino - Video di Florence Tv; Nuova piscina a Viserba. I dubbi di Lisi e Brunori: tempi incerti e prezzi alti.
Vecchia piscina. Il comitato: ancora in attesa di risposte per il futuroVi faremo sapere. Ci hanno congedati così in Provincia tre settimane fa, dopo l’incontro sulle sorti della ‘vecchia piscina’ e la richiesta del Comitato, supportato da 1300 firme, di fare doverose ... msn.com
Piscina comunale, il Comune rientra in possesso della struttura: il dibattito sul futuroIl Comune torna in possesso della piscina comunale. Grazie all’intervento del Commissario, l’ente si è riappropriato della struttura, segnando un passaggio importante dopo una lunga fase di incertezza ... irpiniaoggi.it
