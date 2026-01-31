Sono di Daniela Ruggi i resti trovati nel rudere a Vitriola
Svolta nel caso di Daniela Ruggi, la donna di 32 anni scomparsa dalla frazione di Montefiorino il 19 settembre. I resti trovati in un rudere a Vitriola sono stati confermati come suoi. La scoperta arriva dopo settimane di ricerche e lascia aperte molte domande sulle circostanze della scomparsa e sulla morte della giovane. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire cosa sia successo.
Svolta nel caso di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa dalla frazione di Montefiorino il 19 settembre del 2024. Sono suoi i resti umani trovati lo scorso primo gennaio da due escursionisti in una torre abbandonata nella frazione di Vitriola, non molto distante dall'abitazione della donna.
