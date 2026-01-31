Sono di Daniela Ruggi i resti trovati nel rudere a Vitriola

Svolta nel caso di Daniela Ruggi, la donna di 32 anni scomparsa dalla frazione di Montefiorino il 19 settembre. I resti trovati in un rudere a Vitriola sono stati confermati come suoi. La scoperta arriva dopo settimane di ricerche e lascia aperte molte domande sulle circostanze della scomparsa e sulla morte della giovane. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire cosa sia successo.

