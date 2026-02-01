Trovati i resti di Daniela Ruggi nel rudere sull’Appennino

Trovati i resti di Daniela Ruggi in un rudere sull’Appennino. La donna, scomparsa a Modena all’età di 42 anni, è stata riconosciuta in un edificio abbandonato tra Castelvetro di Modena e San Felice sul Panaro. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali sulle cause del decesso. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia, ancora sotto shock per questa drammatica scoperta.

I resti di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2023 a Modena all’età di 42 anni, sono stati identificati in un rudere abbandonato nei pressi del crinale appenninico tra i comuni di Castelvetro di Modena e San Felice sul Panaro. L’annuncio è stato ufficializzato dalle autorità competenti dopo una complessa operazione di ricerca condotta da unità specializzate della Polizia di Stato, in collaborazione con archeologi forensi e tecnici del Suap. Il ritrovamento è avvenuto il 28 gennaio 2026, durante un’ispezione mirata a esplorare zone isolate del territorio montano, già segnalate in passato come possibili punti di accesso a zone non sorvegliate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

