Trovati i resti di Daniela Ruggi in un rudere sull’Appennino. La donna, scomparsa a Modena all’età di 42 anni, è stata riconosciuta in un edificio abbandonato tra Castelvetro di Modena e San Felice sul Panaro. Le forze dell’ordine stanno verificando i dettagli, ma al momento non ci sono ancora conferme ufficiali sulle cause del decesso. La comunità locale si stringe attorno alla famiglia, ancora sotto shock per questa drammatica scoperta.

I resti di Daniela Ruggi, scomparsa nel 2023 a Modena all’età di 42 anni, sono stati identificati in un rudere abbandonato nei pressi del crinale appenninico tra i comuni di Castelvetro di Modena e San Felice sul Panaro. L’annuncio è stato ufficializzato dalle autorità competenti dopo una complessa operazione di ricerca condotta da unità specializzate della Polizia di Stato, in collaborazione con archeologi forensi e tecnici del Suap. Il ritrovamento è avvenuto il 28 gennaio 2026, durante un’ispezione mirata a esplorare zone isolate del territorio montano, già segnalate in passato come possibili punti di accesso a zone non sorvegliate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trovati i resti di Daniela Ruggi nel rudere sull’Appennino

Approfondimenti su Daniela Ruggi

Svolta nel caso di Daniela Ruggi, la donna di 32 anni scomparsa dalla frazione di Montefiorino il 19 settembre.

La svolta sul caso di Daniela Ruggi arriva dopo mesi di incertezza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

ULTIM'ORA: DANIELA RUGGI È MORTA, SONO SUOI I RESTI TROVATI NEL RUDERE, ERA SCOMPARSA NEL 2024.

Ultime notizie su Daniela Ruggi

Argomenti discussi: Scomparsa di Daniela Ruggi: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonato; Identificati i resti umani trovati il primo dell'anno: sono di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa nel 2024; Modena, scomparsa Daniela Ruggi: suoi i resti trovati in un rudere; Resti di Daniela Ruggi trovati in un rudere a Vitriola, svolta nel caso della scomparsa della 32enne col Dna.

Daniela Ruggi è morta, sono suoi i resti trovati nel rudere: la 32enne era scomparsa nel 2024I resti trovati a Capodanno in una torre sull’Appennino modenese sono di Daniela Ruggi, 32enne scomparsa a settembre 2024 ... fanpage.it

Scomparsa Daniela Ruggi, la svolta: sono suoi i resti trovati in un rudere abbandonatoSvolta nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono suoi i resti ritrovati in un rudere abbandonato, l'ipotesi resta quella dell'omicidio ... notizie.it

Clamorosa svolta a Modena nel caso della scomparsa di Daniela Ruggi: sono della 32enne i resti rinvenuti l'1 gennaio da due escursionisti in una antica torre diroccata non molto distante dall'abitazione della donna, a Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino m - facebook.com facebook

Sono stati ritrovati in un rudere sull'appennino modenese i resti di Daniela Ruggi scomparsa nel settembre del 2024 x.com