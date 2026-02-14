Palagonia a spasso in centro con la moto rubata a ferragosto | ladro 42enne denunciato

Un uomo di 42 anni di Palagonia è stato denunciato dopo essere stato trovato in centro con una moto rubata durante il giorno di Ferragosto. I carabinieri lo hanno riconosciuto mentre pedalava lungo via Capuana, e hanno scoperto che la moto era stata sottratta pochi giorni prima. Il pregiudicato, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e portato in caserma.

Nascosto sotto le carenature del mezzo a due ruote c'era un interruttore elettrico che consentiva il bypass del sistema d'accensione, rendendo così possibile l'utilizzo della moto anche senza la chiave originale I carabinieri di Palagonia hanno arrestato per ricettazione un pregiudicato di 42 anni. L'uomo è stato notato dai militari in via Capuana a bordo di una moto di grossa cilindrata. I militari, controllando a fondo la motocicletta, hanno scoperto che il cilindretto di accensione e del tappo del serbatoio erano stati forzati. Nascosto sotto le carenature, c'era un interruttore elettrico che consentiva il bypass del sistema d'accensione, rendendo così possibile l'utilizzo della moto anche senza la chiave originale.