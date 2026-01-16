Rissa tra giovanissimi alla stazione di Bastia Umbra a Perugia | feriti e indagini in corso

Una rissa tra minorenni si è verificata alla stazione di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, coinvolgendo due gruppi di adolescenti. L’evento ha causato alcuni feriti e sono in corso le indagini da parte delle autorità per chiarire i motivi e le dinamiche dello scontro.

