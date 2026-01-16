Rissa tra giovanissimi alla stazione di Bastia Umbra a Perugia | feriti e indagini in corso
Una rissa tra minorenni si è verificata alla stazione di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, coinvolgendo due gruppi di adolescenti. L’evento ha causato alcuni feriti e sono in corso le indagini da parte delle autorità per chiarire i motivi e le dinamiche dello scontro.
Scontro tra due gruppi di minorenni. Alla stazione ferroviaria di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, due gruppi di adolescenti si sono affrontati violentemente, dando vita a una rissa con pugni, calci e l'uso di oggetti come armi improprie. Le cause esatte dello scontro non sono ancora state chiarite: tra le ipotesi al vaglio ci sono motivi di gelosia legati a una ragazza oppure contrasti tra bande rivali. Alcuni ragazzi sono rimasti feriti durante l'episodio. L'episodio del 14 gennaio e l'uso di attrezzi agricoli. Secondo quanto ricostruito, lo scontro è avvenuto il 14 gennaio e ha coinvolto minorenni, in gran parte di origine straniera.
