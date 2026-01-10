Di santa ragione a Bastia Umbra il libro su Pier Giorgio Frassati

Il 18 gennaio 2026 a Bastia Umbra sarà presentato il libro “Di santa ragione” di Emanuela Gitto, don Michele Martinelli e Lorenzo Zardi. L’evento si terrà alle ore 16 presso la chiesa di Santa Croce e rappresenta un’occasione per approfondire la figura di Pier Giorgio Frassati, testimone di fede e impegno civico.

Sarà presentato domenica 18 gennaio 2026 il libro “Di santa ragione” di Emanuela Gitto, don Michele Martinelli e Lorenzo Zardi presso la chiesa di Santa Croce in Bastia Umbra alle ore 16.45.Sarà un dialogo a più voci, al quale prenderanno parte don Luigi Bonollo (assistente diocesano del settore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

