Ciclone Harry bando ristori per le aziende danneggiate in Sicilia Schifani | Prima risposta pronta già la seconda fase

La Sicilia si prepara a ricevere i primi aiuti economici dopo il passaggio del ciclone Harry. La Regione ha annunciato che i ristori alle aziende danneggiate sono pronti a partire, anche se ancora non ci sono dettagli su come verranno distribuiti. Schifani ha assicurato che la prima risposta è stata data e che la seconda fase arriverà a breve. Molte imprese della zona hanno subito danni e aspettano di capire quando potranno ricevere i fondi.

La Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Il governo Schifani, infatti, ha approvato questa mattina, nel corso della seduta di giunta, il bando con il quale sarà assegnato un contributo minimo di 5 mila euro a fondo perduto per riattivare le attività economiche ferme a causa del maltempo. Si tratta della prima fase di un piano di sostegno più complesso e corposo che porterà nelle prossime settimane alla definizione di un ulteriore programma di finanziamento, definito fase due, che prevede la concessione di un credito agevolato alle aziende per il 60 per cento a tasso zero e per il restante 40 per cento a fondo perduto, con un pre-ammortamento di tre anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ciclone Harry, bando ristori per le aziende danneggiate in Sicilia. Schifani: «Prima risposta, pronta già la seconda fase» Approfondimenti su Ciclone Harry Ciclone Harry, a giorni i primi bandi sui ristori in Sicilia: l’Ars cambia i piani Nei prossimi giorni, la Sicilia avvierà i primi bandi per i ristori legati al Ciclone Harry. Sicilia, Schifani: "Ciclone Harry, i danni segnalati salgono a due miliardi" | Meloni sorvola in elicottero le zone colpite Il presidente Schifani ha aggiornato sulla situazione in Sicilia dopo il passaggio del ciclone Harry. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Ciclone Harry, dalla Regione arrivano i primi aiuti: pronto un bando, ecco chi potrà fare domanda; Ciclone Harry, al via il primo bando per i ristori alle attività colpite; Ciclone Harry, in arrivo il bando della Regione per i primi aiuti; Il ciclone Harry agita il consiglio regionale, scontro sui ristori. Ciclone Harry, bando ristori per le aziende danneggiate in Sicilia. Schifani: «Prima risposta, pronta già la seconda fase»Subito 5 mila euro a fondo perduto per riattivare le attività economiche ferme. Poi la concessione di un credito agevolato per il 60 per cento a tasso zero e per il restante 40 per cento a fondo perdu ... gazzettadelsud.it Ciclone Harry, ecco il bando ristori per le aziende danneggiate. Schifani: Prima risposta immediataLa Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane ... msn.com Radio Deejay. . Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva (Messina) ha raccontato a Deejay Chiama Italia i danni causati dal ciclone Harry. “Noi siamo sempre stati soggetti a mareggiate, ma il ciclone Harry non è una semplice mareggiata, è qualcos facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.