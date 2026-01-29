Ciclone Harry la Regione approva il piano di ristori per le aziende danneggiate

La Regione Sicilia ha deciso di mettere in campo un piano di ristori per le aziende colpite dal ciclone Harry. Sono stati approvati i primi aiuti economici, che arriveranno presto alle imprese danneggiate. La decisione arriva dopo i danni causati dal maltempo e mira a sostenere chi ha subito perdite. La somma totale e i tempi di erogazione ancora non sono stati ufficializzati, ma la priorità è aiutare chi si trova in difficoltà.

La Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Il governo Schifani, infatti, ha approvato questa mattina, nel corso della seduta di giunta, il bando con il quale sarà assegnato un contributo minimo di 5 mila euro a fondo perduto per.

