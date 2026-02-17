Ciclone Harry attiva la piattaforma per chiedere i contributi alle imprese colpite

Il ciclone Harry ha causato danni alle imprese siciliane, spingendo la Regione a mettere online una piattaforma per richiedere i contributi straordinari. La piattaforma è stata attivata oggi a mezzogiorno, offrendo un modo semplice e rapido per le aziende di presentare le richieste di aiuto economico. Le imprese colpite potranno così inviare le proprie domande direttamente tramite il sito regionale.

Domande fino al 27 febbraio per ottenere ristori fino a 20 mila euro, mentre la Regione prosegue la ricognizione dei danni sull’intero territorio siciliano È operativa da oggi, a partire da mezzogiorno, la piattaforma della Regione Siciliana per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi straordinari destinati alle attività economiche danneggiate dal ciclone Harry. Si tratta del primo passaggio concreto per sostenere stabilimenti balneari e imprese dei litorali colpiti dal maltempo, oltre alle aziende del territorio di Niscemi interessato dalla frana. L’avviso, gestito dal dipartimento regionale delle Attività produttive insieme all’Irfis, prevede un contributo fino a 20 mila euro richiedibile tramite autocertificazione secondo il modello predisposto dall’amministrazione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Ciclone Harry, Ebas attiva contributi per imprese artigiane e lavoratoriDopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, che ha causato danni alle attività locali, Ebas Sicilia si impegna a sostenere le imprese artigiane e i lavoratori colpiti. Sicilia, ciclone Harry: online la piattaforma per contributi imprese fino a 20mila euro. Domande entro il 27 febbraio.La Regione Sicilia apre una piattaforma online per aiutare le imprese colpite dal ciclone Harry. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ciclone Harry, da martedì attiva la piattaforma per chiedere i ristori; Ciclone Harry, lo stallo dei fondi per il Sud: il governo congela gli aiuti; Ciclone Harry: attivata la sospensione delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti per i Comuni colpiti; Ciclone Harry, la Regione attiva il confronto con la Farnesina: a breve incontro con le imprese - AgrigentoNotizie. Cicloone Harry, attiva la piattaforma per le richieste di indennizzo, prosegue accertamento dei danniRiunita dal Presidente della regione la cabina di regia che sta procedendo all'accertamento dei danni del ciclone in maniera rigorosa per presentare a Roma un report dettagliato ... blogsicilia.it Ciclone Harry, torna a riunirsi la cabina di regia: prosegue la conta dei danniSi procede con l'accertamento dei danni provocati dal ciclone Harry, così da presentare l'elenco completo degli interventi necessari. newsicilia.it “No limits” Partendo dagli effetti devastanti del ciclone Harry su Calabria, Sardegna e Sicilia, effetti che stando alla prima evidenza scientifica sull’evento sono coerenti con l’attuale comprensione di come il cambiamento climatico stia aumentando la gravità e facebook