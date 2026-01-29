Ciclone Harry dalla Regione un contributo di 5 mila euro a fondo perduto alle imprese danneggiate

La Regione Sicilia ha deciso di aiutare subito le imprese colpite dal ciclone Harry. Metterà a disposizione 5 mila euro a fondo perduto per ogni attività danneggiata. L’obiettivo è velocizzare i pagamenti e offrire un aiuto concreto alle aziende colpite dal maltempo. Nei prossimi giorni, le imprese potranno fare domanda e ricevere i primi fondi. La Regione vuole mettere in moto subito le risorse per aiutare chi ha subito danni.

La Regione è pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane colpite dal ciclone Harry. Il governo Schifani, infatti, ha approvato questa mattina, nel corso della seduta di Giunta, il bando con il quale sarà assegnato un contributo minimo di 5 mila euro a fondo perduto per.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Ciclone Harry Ciclone Harry, la Regione lancia i ristori: 5 mila euro immediati per le imprese colpite, in arrivo anche finanziamenti a tasso zero La Regione Siciliana interviene subito per aiutare le imprese colpite dal maltempo. Dalla Regione un aiuto alle nuove imprese grazie a un Fondo credito di oltre 9 milioni di euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Ciclone Harry, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza nazionale; Maltempo, ciclone Harry: danni evidenti in Sicilia e Sardegna; Ciclone Harry: una cabina di regia coordinata con la Protezione civile guiderà la ricostruzione. Todde: Dobbiamo lavorare sempre di più sulla prevenzione; Ciclone Harry in Calabria, dirigente Prot. Civile: Evento secolare. Ciclone Harry, ecco il bando regionale da 23 milioni per i ristori, domande sul sito IrfisLe aziende potranno presentare soltanto la perizia giurata di un professionista. Sono esonerate, quindi, dalla presentazione sia del Durc, il documento che certifica il pagamento degli oneri contribut ... blogsicilia.it Ciclone Harry, dalla Regione arrivano i primi aiuti: pronto un bando, ecco chi potrà fare domandaStanziati 40,8 milioni. Schifani: Le risorse si sommano ai 50 milioni già stanziati dalla Giunta. L'Ars approva con voto segreto un ordine del giorno per destinare alla ricostruzione parte dei fondi ... palermotoday.it Radio Deejay. . Danilo Lo Giudice, sindaco di Santa Teresa di Riva (Messina) ha raccontato a Deejay Chiama Italia i danni causati dal ciclone Harry. “Noi siamo sempre stati soggetti a mareggiate, ma il ciclone Harry non è una semplice mareggiata, è qualcos facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.