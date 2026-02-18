Ciclone Harry | la Regione amplia i ristori anche alle imprese non costiere

Il ciclone Harry ha causato danni alle imprese dell’entroterra siciliano, spingendo la Regione a intervenire. Per aiutare le attività colpite, la Giunta ha deciso di estendere i ristori anche alle aziende non costiere, spesso trascurate finora. In questo modo, verranno riconosciuti i danni subiti da aziende agricole e artigianali che si trovano lontano dalla costa. La misura mira a sostenere le imprese che hanno subito perdite economiche a causa delle intense piogge e delle raffiche di vento. La decisione riguarda circa 150 attività nelle zone interne.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuovi contributi per le attività colpite nell’entroterra. La Regione Siciliana ha deciso di estendere i contributi straordinari destinati alle imprese danneggiate dal ciclone Harry, includendo anche quelle che non si trovano nelle aree litoranee e che hanno subito danni diversi rispetto a quelli provocati dalle mareggiate. Il nuovo avviso, affidato al dipartimento regionale delle Attività produttive e a Irfis, si aggiunge al precedente provvedimento già pubblicato, rivolto agli stabilimenti balneari e alle aziende operanti lungo le coste. Schifani: sostegno immediato ai territori colpiti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ciclone Harry: la Regione amplia i ristori anche alle imprese non costiere Ciclone Harry, pubblicato il bando della Regione per i ristori alle impreseLa Regione ha aperto il bando per i ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry. Ciclone Harry, Regione: ristori estesi alle imprese che non ricadono sui litoraliIl ciclone Harry ha provocato danni in tutta la Sicilia, portando la Regione a decidere di estendere i ristori alle imprese non costiere. Ciclone Harry in Sicilia: inizia a soffiare lo scirocco sulla costa orientale Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ciclone Harry e Niscemi, Schifani: Dalla Regione mezzo miliardo per il rilancio dei territori; Ciclone Harry, tra Regione e Governo Nazionale continua dialogo costante e costruttivo; Niscemi e ciclone Harry, dalla Regione Sicilia 558 milioni per la creazione di un Fondo emergenze; Ciclone Harry, Arera sospende per 6 mesi le bollette nei comuni danneggiati: ecco quali. Ciclone Harry, ristori estesi alle imprese che non ricadono sui litoraliLa Regione Siciliana estende i contributi straordinari per i danni del ciclone Harry alle imprese che non ricadono sui litorali e hanno subito danni ... sicilianews24.it Ciclone Harry, contributi anche per le imprese lontane dai litorali: istanze da domaniEstesi alle imprese che non ricadono sui litorali ma hanno subito danni diversi da quelli causati dalle mareggiate a seguito del Ciclone Harry i contributi previsti dalla Regione Siciliana. L’avviso, ... siracusaoggi.it Ciclone Harry, contributi regionali anche a imprese che non ricadono su litorali Da giovedì presentazione... LEGGI L'ARTICOLO facebook