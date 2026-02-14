Sicilia Ciclone Harry | Imprese Catania in crisi tra danni assicurazioni insufficienti e ristori a rischio

Il ciclone Harry ha colpito la Sicilia, provocando danni ingenti alle imprese di Catania e lasciando molte aziende senza risorse sufficienti per ricostruire. La furia del vento e le piogge intense hanno distrutto magazzini e attrezzature, mettendo in crisi le attività locali. Molti imprenditori si trovano ora a dover affrontare danni che le assicurazioni non coprono completamente, mentre i ristori promessi tardano ad arrivare.

Ciclone Harry: Imprese siciliane in ginocchio tra danni, ristori insufficienti e polizze inadeguate. Il ciclone Harry ha colpito duramente la Sicilia, in particolare la provincia di Catania, lasciando un’ampia scia di devastazione tra le piccole e medie imprese. L’allarme lanciato da Confindustria Catania evidenzia una doppia emergenza: la difficoltà di ottenere risarcimenti adeguati dalle assicurazioni e l’insufficienza dei ristori regionali, che rischiano di escludere una parte significativa del tessuto produttivo locale. La situazione solleva interrogativi urgenti sulla necessità di una riforma strutturale del sistema di protezione delle imprese italiane.🔗 Leggi su Ameve.eu Ciclone Harry, bando dell'assessorato all'Agricoltura per i ristori alle imprese: ecco come segnalare i danni subiti L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso per le imprese agricole colpite dal ciclone “Harry”. Sicilia: Ristori ciclone Harry estesi a Niscemi, ok di Schifani. Assistenza Irfis sul campo per le imprese danneggiate. La Regione Siciliana ha deciso di estendere i ristori alle imprese di Niscemi, colpite dal ciclone Harry. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Ciclone Harry: oltre 2 miliardi di danni e rischio calo del Pil per Sicilia, Calabria e Sardegna; Ciclone Harry, tre milioni a imprese ittiche per danni a imbarcazioni e acquacoltura; Ciclone Harry, stop alle bollette per 6 mesi: il piano Arera per Sardegna, Sicilia e Calabria; Ciclone Harry, a rischio i ristori per i danni. Resta il nodo delle assicurazioni. Rimborsi diretti alle aziende dopo i danni del ciclone HarryLorenzo Costanzo si esprime sui rimborsi che toccano alle aziende per via dei danni del ciclone Harry. Le dichiarazioni ... newsicilia.it Ciclone Harry, Arera sospende il pagamento delle bollette nelle zone colpite per sei mesiLeggi su Sky TG24 l'articolo Ciclone Harry, Arera sospende il pagamento delle bollette nelle zone colpite per sei mesi ... tg24.sky.it Ciclone Harry, da martedì attiva la piattaforma per chiedere i ristori. Le info facebook Il ciclone Harry fa strage di #migranti: mille morti nel #Mediterraneo. Oggi @siamonoitv2000 torna a parlare di #immigrazione e #sicurezza: alle 15.15 su #TV2000 con Manuela De Marco @CaritasItaliana, Francesco Crippa @VITAnonprofit e @barbarellany. x.com