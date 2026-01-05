Meteo piogge e temporali al Centro | allerta gialla in 8 regioni Freddo in arrivo e neve fino a bassa quota

Il bollettino meteo di lunedì 5 gennaio 2026 segnala piogge e temporali persistenti al centro Italia, con allerta gialla in otto regioni. Al nord, il tempo si mantiene più stabile, caratterizzato da ampie schiarite. È previsto un calo delle temperature, con neve che potrebbe interessare anche le zone a bassa quota. Le condizioni climatiche richiedono attenzione, in particolare nelle aree più colpite dalle precipitazioni.

