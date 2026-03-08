Furti di trattori nelle campagne irpine Di Marzo CIA Campania | Agricoltori esasperati

Negli ultimi mesi, le campagne dell’Irpinia, in provincia di Avellino, sono state teatro di numerosi furti di trattori e mezzi agricoli. La CIA Agricoltori Italiani Campania ha commentato la situazione, sottolineando il livello di esasperazione tra gli agricoltori locali. I furti rappresentano un problema sempre più diffuso che coinvolge diverse aziende agricole della zona. La situazione preoccupa gli operatori del settore.

La CIA Agricoltori Italiani Campania esprime forte preoccupazione per la crescente ondata di furti di trattori e mezzi agricoli che negli ultimi mesi sta colpendo le campagne dell'Irpinia, in provincia di Avellino. Secondo numerose segnalazioni provenienti dagli agricoltori del territorio, sarebbero ormai diverse decine i mezzi agricoli sottratti, prevalentemente durante le ore notturne. Si tratta di strumenti di lavoro fondamentali per le aziende agricole, la cui perdita comporta danni economici ingenti e gravi difficoltà nella prosecuzione delle attività produttive. Dalle informazioni raccolte emergerebbe inoltre che alcuni di questi mezzi, una volta rubati, verrebbero con molte probabilità trasferiti all'estero, in particolare verso Paesi dell'Europa orientale.

