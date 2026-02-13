Francesca Lollobrigida il secondo oro e le critiche per il figlio | Commenti cattivi ci sono rimasta male

Francesca Lollobrigida ha conquistato un altro oro a Milano, nei 5mila metri del pattinaggio di velocità, ma il suo sorriso è stato offuscato dalle critiche ricevute sul figlio, che ha commentato con amarezza i commenti cattivi sui social.

La campionessa che a Milano ha collezionato il secondo oro nel pattinaggio di velocità sul ghiaccio ha parlato delle critiche e dei commenti ricevuti per l'intervista con il figlio in braccio Francesca Lollobrigida ha conquistato un altro oro a Milano, nei 5mila metri del pattinaggio di velocità. La campionessa olimpica romana, 35 anni, aveva già collezionato una medaglia d'oro in queste Olimpiadi, nei 3.000 metri. Giovedì, dopo aver chiuso con il tempo di 6’46"17, insieme alla soddisfazione per il traguardo raggiunto ha parlato anche di alcune critiche ricevute per la presenza del suo bambino, a margine della sua visita a Casa Italia.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il ministro Lollobrigida si apre sulle sue emozioni, confessando di aver contato molto sul supporto di suo figlio per non mollare.

Francesca Lollobrigida si difende dopo le polemiche online.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Milano-Cortina: secondo oro per Francesca Lollobrigida; Pioggia di ori per l’Italia: immensa Francesca Lollobrigida, la 35enne firma uno storico bis; Francesca Lollobrigida ancora medaglia d'oro a Milano Cortina: secondo successo per l'Azzurra; Pattinaggio: 5000 metri, medaglia d'oro bis per una strepitosa Lollobrigida!.

Il video della gara con cui Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 5.000 metri del pattinaggio di velocitàGiovedì, alle Olimpiadi di Milano Cortina, la pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d’oro nei 5.000 metri del pattinaggio di velocità: ha chiuso col tempo di 6 minuti, 46 s ... ilpost.it

Il papà di Francesca Lollobrigida: A Natale viene da me in lacrime e dice: non vado alle OlimpiadiIl padre della due volte medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina svela il retroscena sulla volontà di Francesca di mollare poche settimane fa ... fanpage.it

Radio1 Rai. . #MilanoCortina2026 Federica #Brignone vince il Super G, secondo oro per Francesca #Lollobrigida, argento per Arianna #Fontana che arriva a 13 medaglie olimpiche. Le donne dei record nel servizio dell'inviato #GR1 - facebook.com facebook

NON STIAMO SOGNANDO!!! Secondo posto per l'Italia nel medagliere! Federica Brignone e Francesca Lollobrigida Arianna Fontana Hofer, Rieder, Kainzwaldner, Fischnaller,Voetter e Oberhofer #MilanoCortina2026 #Olimpiadi # x.com