A Domenica In è stato dedicato un intero segmento al ricordo di Eleonora Giorgi. In studio presenti i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, ma non solo. Spazio infatti a una carissima amica: Ornella Muti. Interessante il suo punto di vista sulla celebre attrice, mostrata sotto una luce privata. Muti-Giorgi, un legame vero. Non è facile portare avanti una vera amicizia nel mondo dello spettacolo. Questo il pensiero di Mara Venier, che ha così dato inizio a questa particolare intervista molto emotiva. Di fatto Ornella Muti ed Eleonora Giorgi avevano un rapporto ben diverso rispetto a quello che appariva sulla stampa. Si parlava di rivalità tra due splendide e talentuose interpreti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ornella Muti ricorda Eleonora Giorgi, un’amicizia senza tempo: “Noi due mai rivali”

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